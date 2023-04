Poker San Giovanni. Per la salvezza ultimi 90 minuti decisivi

Squadra in casa

Squadra in casa Real San Giovanni

Il Real San Giovanni batte 4-2 la Virtus San Ferdinando grazie ai gol di Petruccelli, Melchionda e Grifa (doppietta del solito bomber Pugliese per gli ospiti) e si lascia aperta la possibilità di salvarsi senza passare attraverso i play-out a 90 minuti dalla fine. Al momento, infatti, la classifica recita: San Giovanni e Capurso 22, Città di Trani 25. Posto che i tranesi sono al momento fuori dalla zona play-out, sabato prossimo i garganici faranno visita alla Virtus Palese che non ha più nulla da chiedere al campionato, il Capurso farà visita all'Atletico Acquaviva che può ancora agganciare il terzo posto occupato dal Lucera che ospiterà proprio i tranesi e dovrà vincere per mantenere la propria privilegiata posizione a fare indirettamente un favore ai cugini della città di San Pio.