Impresa Real San Giovanni. Primo stop per la Nuova Daunia

Stavola la "copertina" non può che essere per il Real San Giovanni, alla sua prima vittoria nel campionato di Promozione e contro un avversario di tutto rispetto come la Nuova Spinazzola, accreditata al salto di categoria. L'ormai ex capolista (superata oggi dal Levante Azzurro) perde 3-2 al "Massa" di San Giovanni Rotondo.

Il vantaggio arriva al 27' e lo firma Gennaro Bruno che, dopo una grande giocata in solitaria da parte di Petruccelli, viene servito in profondità e a tu per tu col portiere ospite, insacca. Nella ripresa ci pensa Forenza di testa dopo appena 60 secondi a rimettere le cose a posto per i baresi. Al 7' Fernandez raddoppia per gli spinazzolesi. I sangiovannesi reagiscono dopo 3 minuti con Russo che pareggia i conti su cross di Pazienza. L'attaccante classe 1987 di testa la mette sotto l'incrocio. Al 15', sulle ali dell'entusiasmo, i garganici guadagnano un calcio di rigore con Petruccelli che entra in area e viene atterrato. Bruno non fallisce e sigla il 3-2. La Spinazzola ha poi cercato in tutti i modi di trovare il pareggio, ma sulla propria strada ha trovato Alessandro Stefanicchio, portiere under (classe 2005) in giornata di grazia, determinante in più di un occasione, e che ha permesso agli uomini di mister Pollino di portare a casa la prima, prestigiosa, vittoria stagionale.

Non bene la Nuova Daunia, invece. La squadra di mister Lannunziata perde di misura in casa contro il Virtus Mola per 1-0. Al campo Figc del capoluogo dauno va a segno Colella per gli ospiti.