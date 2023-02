Il Real San Giovanni acciuffa due volte il Don Uva Bisceglie

Buon punto casalingo per il Real San Giovanni di mister Pollino che per due volte passa in svantaggio contro il Don Uva Bisceglie e due volte lo riacciuffa. Ospiti in vantaggio dopo appena due minuti con Di Leo. Nella ripresa Petruccelli pareggia i conti al 61', biscegliesi di nuovo avanti con Campanale prima che Giovanni Pompilio chiude definitivamente il match sul due pari. Domenica prossima scontro diretto contro il Capurso, penultimo e con due punti in meno dei garganici. Che tengono nel mirino il Bitritto Norba, oggi perdente per 5-4 a San Ferdinando e, attualmente, fuori dalla zona play-out con 16 punti.