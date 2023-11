Promozione: Heraclea in marcia, Lucera capolista, Cosmano e Torremaggiore ok

In Promozione Puglia girone A Lucera sempre capolista dopo la vittoria di ieri nel derby contro lo Sporting Apricena, già battuto due volte in Coppa Italia di categoria. Passano però in vantaggio prima i blaugrana con Mastrogiacomo al 19'. Nella ripresa Oscar pareggia i conti dopo appena 16 secondi e Innocent chiude la pratica al quarto minuto. Lucerini sempre primi a quota 28 punti, uno in più del Capurso, prossimo avversario domenica in terra barese.

Il Troia crolla a Trani contro la Soccer. Finisce 5-0 per i padroni di casa che vanno a segno con Martinelli all'11, Pugliese al 48', Dragonetti al 53' e 61' e ancora Pugliese al 73'. Gialloverdi a centro calssifica a quota 17 punti.

La Cosmano vince di misura per 3-2 contro il fanalino di coda Città di Trani. Al campo Figc passano gli ospiti al 23' con Erragh ma, due minuti dopo, una autorete di Curci riporta il risultato in parità. I dauni si portano in vantaggio con un calcio di rigore di Vallario al 32' ma, nella ripresa, Atif al 76' pareggia per i tranesi. A sistemare definirtivamente le cose ci pensa ancora Vallario all'84'. In classifica i dauni passano a quota 15 e sono fuori dalla zona play-out.

In Promozione campana girone C riprende la marcia trionfale e a suo di gol dell'Heraclea che battono 6-1 il Marigliano al Mitola. Candelesi a segno con Msafti al 28' e Compierchio su rigore al 38'. Nella ripresa i napoletani accorciano le distanze con Falco dopo due minuti, poi i padroni di casa dilagano con Carella al terzo, Ferrantino al 14', Compierchio al 20' e Carella al 32'. In classifica primato sempre solido a quota 31 punti.

Ottimo risultato per l'Atletico Torremaggiore di mister Luigi Acquafresca che batte il Kalena in trasferta per 4-1. A Casacalenda passano in vantaggio i padroni di casa su rigore. Poi la ribaltano i torremaggioresi: a segno Orsi su rigore, D'Orsi, Guerrieri e Costantino su rigore. In classifica i torremaggioresi sono in zona play-off a quota 20 punti.