Promozione: sorpasso Heraclea, poker Lucera, risorge la Cosmano. Torremaggiore ok, pari Troia, Apricena ko

L'Heraclea mette la freccia e sorpassa il Lions Grotta sconfitto a Montemiletto. Adesso i candelesi comandano la classifica del girone C di Promozione campana a punteggio pieno con 18 punti dopo aver regolato 3-0 il Saviano in trasferta grazie ai gol messi a segno da Gramazio al 16' del primo tempo, Falconieri e Msafti al 23' e al 35' della seconda frazione. Un successo arrivato nella settimana in cui anche in Coppa Italia di categoria l'Heraclea era stato corsaro sul terreno del Baiano grazie ai gol di Carella e Ceglia (per i campani a segno Biancardi su rigore).

In Promozione Puglia girone A altro poker del Lucera che sbanca Canosa grazie ai gol di Pozzozengaro (viziato da una deviazione), Balletta, Oscar e Iddi che rispondono all'iniziale vantaggio del Canusium (poi rimasto in 9) ad opera di Liso.

Il Troia pareggia 2-2 in casa contro l'Atletico Acquaviva recuperando l'iniziale doppio svantaggio (a segno Chiumarulo su rigore al 14' e Guglielmi al 28' del secondo tempo) grazie alle reti realizzate da Piscopo e Simone al 31' e al 35' della ripresa. Risorge la Cosmano Sport che al campo Figc di Foggia batte 3-0 la Virtus Palese grazie ai gol di Stufano al 31', Lo Muzio al 78' e Vallario all'87'. Pesante rovescio casalingo per lo Sporting Apricena che cade in casa sotto i colpi della capolista Capurso che va in gol con Fieroni, un autogol, Donvito e Armenise. Per gli apricenesi gol della bandiera di Barone.

In classifica il Lucera è secondo con 15 punti assieme al Don Uva Bisceglie, il Troia terzo a 14, la Cosmano appena fuori dalla zona play-out a quota 6, l'Apricena penultimo a tre punti in condominio con la Virtus San Ferdinando.

In Promozione molisana successo casalingo per l'Atletico Torremaggiore contro il Morcone grazie al gol di Guerrieri. La squadra di mister Acquafresa si porta a 10 punti in classifica e aggancia la zona play-off assieme al Real Prata.