Promozione: "manita" Heraclea, tris Troia, Torremaggiore travolto, Lucera e Cosmano ko. L'Apricena regge

La copertina non può che essere per l'Heraclea che schianta in casa il Forza e Coraggio Benevento (in cui milita l'ex Foggia Tommaselli) con un perentorio 5-0 e brinda come meglio non si può all'esordio in Promozione campana girone C. A segno per la squadra candelese di mister Augelli, Compierchio al 5' e al 42' e Falconieri al 38' del primo tempo. Nella ripresa Msafti al 26' e Mascia in rovesciata al 38' completano l'opera.

Sfida tra neopromosse quella tra Troia e Canusium. I gialloverdi festeggiano i primi tre punti nel girone A di Promozione pugliese con un secco 3-0 firmato da una doppietta di Piscopo e dal gol di Rotonto.

La Cosmano Sport Foggia perde di misura 2-1 sul terreno del Capurso che passa subito in vantaggio dopo 60 secondi con Armenise. Stufano pareggia per i dauni al 16'. Nella ripresa è Fieroni al 52' su rigore a regalare la vittoria ai padroni di casa.

Lo Sporting Apricena rimedia alla figuraccia rimediata in Coppa Italia domenica scorsa contro il Lucera e blocca sullo 0-0 al Madrepietra Stadium il Città di Trani.

La Soccer Trani, invece, piega il Lucera per 2-1. A segno Dragonetti a fine primo tempo e Pugliese a inizio ripresa per i padroni di casa. Eurogol di Pozzozengaro ad accorciare le distanze per i lucerini nel secondo tempo. L'albiceleste perde capitan Gallo per un grave infortunio al quinto minuto. Nella ripresa espulso Ventura per somma di ammonizioni.

In Promozione molisana disastroso 10-0 rimediato dall'Atletico Torremaggiore in casa dell'Aesernia Fraterna.