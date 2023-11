Promozione: nona vittoria Heraclea, prima vittoria Apricena. Penalty fatale al Lucera

In Promozione campana girone C prosegue la marcia trionfale dell'Heraclea che batte 3-0 il Terzigno al "Mitola" grazie alla doppietta di Compierchio al 44' della prima frazione e al 18' della ripresa e al gol di Falconieri al 23' del secondo tempo. Nove vittorie su nove partite di campionato, primo posto a 27 punti e cinque lunghezze sul Lions Grotta secondo bloccato ieri sul pari.

In Promozione Puglia girone A fatale il calcio di rigore sbagliato da Pozzozengaro nella gara casalinga contro il Città di Trani che passa nel primo tempo con Curci. Nella ripresa ci pensa Oscar Mawa a pareggiare i conti prima che il talentuoso numero 7 del Lucera spari alto un calcio di rigore concesso dall'arbitro allo scadere della contesa. In classifica i "leoni" restano al secondo posto a quota 22 punti.

Il Troia perde 2-0 contro la capolista Capurso che fa suo il match tra le mura amiche grazie al gol di Armenise allo scadere della prima frazione e al raddoppio di Fieroni al 51'. I gialloverdi restano quarti in classifica a quota 17 punti.

La Cosmano batte di misura in casa il Bitritto Norba grazie al calcio di rigore trasformato da Simone al 59'. Tre punti in cascina e quota 12 in classifica, fuori dalla zona play-out.

Prima vittoria stagionale per lo Sporting Apricena che batte in trasferta la Virtus San Ferdinando grazie a una doppietta messa a segno da Mastrogiacomo. I blugranata passano così a quota sette punti in classifica.

In Promozione molisana, dopo aver acquisito il 3-0 a tavolino relativo alla gara di domenica scorsa contro l'Altilia Samnium, l'Atletico Torremaggiore pareggia per 1-1 sul terreno del Boys Vairano. A una sfortunata autorete torremaggiorese nel primo tempo rimedia Cristofaro al 25' della ripresa. Con 14 punti in classifica, la squadra di mister Acquafresa continua a navigare in acque tranquille.