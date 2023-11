Promozione: cade il Lucera, pari Heraclea, derby al Troia contro la Cosmano, vince il Torremaggiore

In Promozione Puglia girone A cade il Lucera a Capurso nello scontro diretto per la vetta della classifica. Che grazie a Fierono e Donvito nella ripresa torna appannaggio del Capurso che batte con il più classico dei risultati i lucerini di mister Costanzo Palmieri che, va dato atto, avrebbero meritato decisamente miglior fortuna, specialmente nel primo tempo. Baresi primi a quota 30, biancocelesti secondi e raggiunti dal Soccer Trani a 28 punti.

Il Troia batte in casa la Cosmano nel derby. Anche in questo caso la contesa termina 2-0 con reti Morena nel primo tempo e Casoli nella ripresa. Gialloblu a quota 20 e in zona play-off, foggiani a 15 punti appena al di fuori della zona play-out.

L'Apricena perde in casa per 1-0 contro il Bitritto Norba che passa grazie a un gol di Lieggi. Apricenesi penultimi a quota 6 punti.

In Promozione Campania girone C l'Heraclea pareggia 2-2 a Pietrelcina. Passano dapprima i candelesi al decimo con Compierchio, poi la squadra del paese natio di San Pio ribalta il risultato con una doppietta di De Guglielmo al 34' e al 43'. Sempre Compierchio, però, riaccuffa il pari al 13' della ripresa. La squadra di Candela resta sempre al primo posto con 32 punti.

In Promozione molisana secco 3-0 dell'Atletico Torremaggiore di mister Luigi Acquafresca che con una doppietta di Orsi e un gol di Pettolino ha ragione del Chaminade. Rossoblu in zona play-off a quota 23 punti.