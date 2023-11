Promozione: Heraclea recrimina, Lucera capolista, Torremaggiore ok, Cosmano e Apricena ko

In Promozione Campania girone C l'Heraclea, per la prima volta in questa stagione, non ottiene i tre punti. In casa della Savignanese termina 3-3 con il portiere Rocco Tucci gran protagonista del gol del pari nel recupero su calcio di punizione. Bomber Falconieri mette in discesa la gara per i candelesi andando a segno al 30' del primo tempo e al quinto della ripresa. Poi viene espulso e i padroni di casa la ribaltano con Cataruozzolo al 24' e con una doppietta di Verrilli in tre minuti dal 34' al 37', sempre nella ripresa. Poi il miracolo. Ora il distacco sul Lions Grotta si riduce a tre punti: 28 a 25. In settimana, l'Heraclea aveva battuto in Coppa Italia di categoria il Baiano in trasferta grazie alle reti messe a segno da Vigliotti e D'Onofrio.

In Promozione Puglia girone A, Lucera finalmente capolista dopo la vittoria nel derby contro il Troia (che resta fermo a quota 17 punti), in trasferta e con la complicità del Capurso che perde in casa 2-1 contro la Virtus San Ferdinando. 25 a 24 il conto dei punti per i lucerini. La Cosmano Sport Foggia perde a Bisceglie contro il Don Uva per 3-2. I locali passano in vantaggio con Gadaleta al 33' del primo tempo. Al 40' pareggia Cobuzzi che replica al 45' per il momentaneo vantaggio degli ospiti. Che però vengono riacciuffati un minuto dopo da Conte prima che ancora Gadaleta, al 18’ della ripresa, metta a segno il gol vittoria. I dauni restano a quota 12 punti. L'Apricena perde in casa con un secco 3-0 rifilato dal Santeramo che va a segno con Borromelo al 48', Panzarea su rigore al terzo della ripresa e Cappiello al 58'. Sporting penultimo a quota sette punti assieme a Bitritto Norba e San Ferdinando.

In Promozione molisana successo per l'Atletico Torremaggiore di mister Acquafresca che vince 3-2 a San Paolo di Civitate contro la Polisportiva Juvenes. A segno Avellino, Pettolino e Tantaro per i torremaggioresi che sono in zona play-off a quota 17 punti.