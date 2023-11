Un tempo per parte ma il Lucera batte anche l'Apricena del derby

Primo tempo brutto con più di un lucerino in giornata no, specie in avanti, e gli apricenesi tutti intenti a chiudersi, buttarla sull'agonismo e ripartire. Prova ne è la prima occasione che arriva solo al 19' con un siluro di Cocinelli dalla grande distanza che si infrange sul palo interno alla sinistra del portiere apricenese e attraversa la linea di porta senza varcarla. Su capovolgimento di fronte uscita folle di Mascolo su Prota che salta il portiere lucerino e serve al centro dalla destra dell'area l'accorrente Mastrogiacomo che insacca. Al 21' Kande salva su Innocent a pochi centimetri dalla porta. Al 33' Ricciardi lancia Innocent sulla destra, l'ugandese si trova a tu per tu con Kande ma non riesce a dare forza e angolazione al tiro che si ferma tra le braccia del portiere dello Sporting. Al 40' Mascolo si riscatta ed esce al momento giusto sui piedi di Mastrogiacomo tutto solo davanti a lui all'esito di una veloce ripartenza apricenese.

Nella ripresa cambia la musica e il Lucera torna ai suoi livelli: quelli da capolista. Oscar colpisce dopo 15 secondi servito da Ventura, penetra in area da sinistra e scarica alle spalle di Kande. Al secondo minuto Makhtar scarica dal vertice sinistro dell'area e spedisce di poco a lato. Al 4' Innocent raddoppia girandosi bene in piena area e spedendo alle spalle del portiere dell'Apricena. Al 19' Innocent non riesce a chiudere da pochi passi una bella azione sviluppatasi sull'asse Pozzozengaro-Manna con il terzino che mette al centro da destra senza trovare però deviazione vincente. Al 29' punizione velenosa da destra di Pozzozengaro che costringe Kande a rifugiarsi in corner deviando sopra la traversa. Al 42' Oscar prima e Iddi poi non riescono a calare il tris: il primo bloccato dal portiere, il secondo dal palo. Un minuto dopo sussulto apricenese con Mastrogiacomo che spedisce di pochissimo sopra la traversa dal vertice sinistro dell'area. Nel recupero altra occasione per Oscar, lanciato da Iddi, ma l'ugandese viene fermato sul più bello da un difensore blaugrana.

Il Lucera resta capolista del girone e domenica prossima big match sul terreno del Capurso. Sarà la sfida che decreterà definitivamente la forza dell

LUCERA (4-3-3) - Mascolo; Manna, Botticelli, Colonna, Cocinelli (61' Clemente); Mininno (89' Croce), Ricciardi, Giu.Ventura; Pozzozengaro (83' Iddi), Innocent (70' Balletta), Mawa. In panchina: Piserchia, Costantino, Lo Vasto, La Torre, Gab.Ventura. Allenatore: Costanzo Palmieri

SPORTING APRICENA - Kande, Cocinelli, Makhtar, Granatiero, Ciuffreda, Sereno (85' Barone), T.Jallow, Ilboudo (80' Dioum), Mastrogiacomo, Prota, Cesareo (76' C.Jallow). In panchina: Profilo, Castellaneta, Senisi, Diop, Barone. Allenatore: Paolo Acquaviva

RETI - 20' Mastrogiacomo (Ap); 46' Oscar, 49' Innocent (Lu)

NOTE - Arbitro: Alessandro Bellarte di Molfetta. Angoli 4-0 per il Lucera. Ammoniti: Botticelli, Giu.Ventura (Lu) Granatiero, Cesareo, Mastrogiacomo (Ap). Recupero 2 minuti nel primo tempo, 4 nel secondo tempo.