Promozione: Heraclea e Lucera inarrestabili, ko per Troia, Cosmano, Apricena e Torremaggiore

L'Heraclea vola. Settima vittoria in sette gare di campionato, 32 gol fatti, appena 4 subiti e primato ormai consolidato per i candelesi che hanno travolto 5-1 al "Mitola" il San Vitaliano grazie ai gol, tutti segnati nel primo tempo, di Compierchio, Carella e Falconieri con una tripletta (per gli ospiti a segno Pondo nella ripresa).

In Promozione Puglia girone A prosegue la marcia del Lucera che batte anche il Bitritto Norba in casa per 2-1 grazie ai gol di Balletta e Pozzozengaro (per gli ospiti a segno Lepore) e si mantiene a tre lunghezze dalla capolista Capurso vincente finora in tutti e sette gli incontri di campionato. Prima battuta d'arresto per il Troia che perde 3-1 a Palese dopo aver chiuso la prima frazione sull'uno pari. A segno Mincuzzi al 37' per i padroni di casa e pari di Veneziano al 44' per il gialloverdi. Nella ripresa i baresi si portano a casa la vittoria grazie a La Nave al 60' e Loseto all'82'. Ancora una sconfitta per la Cosmano Sport Foggia che perde di misura a Santeramo a segno con Telesca al 48'. Sconfitto anche lo Sporting Apricena per 3-1. In gol Abrescia al 23' e Guglielmi al 27' per i padroni di casa. Gli apricenesi accorciano poi le distanze con Barone al 44' ma al 60' Difino mette la parola fine alla contesa per i rossoblu.

In classifica Lucera a 18, Troia a 14, Cosmano a 6, Apricena a tre punti.

In Promozione molisana, l'Atletico Torremaggiore di mister Acquafresca perde 4-0 a Montenero di Bisaccia ma resta comunque a metà classifica e a debita distanza dalla zona play-out.