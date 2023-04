Il Real San Giovanni retrocede in Prima Categoria. Dura una sola stagione la permanenza dei garganici in Promozione che ci erano arrivati la scorsa estate d'ufficio. Fatale la sfida play-out al "Massa" della città di San Pio dove il Capurso si è imposto di misura per 2-1. Per la squadra di San Giovanni Rotondo allenata da Salvatore Pollino è andato a segno Bruno. Epilogo amaro per una compagine che ha probabilmente pagato lo scotto del noviziato in una categoria dove sarebbero serviti maggiori innesti di esperienza. Il fatto di esserci arrivati a completamento degli organici ha costituito un handicap temporale. Il Real San Giovanni ha avuto meno tempo degli avversari per prepararsi al meglio al torneo di Promozione.