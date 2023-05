Il sogno del Lucera si infrange a Spinazzola

Con due gol siglati da Zingaro e Ariani, la Nuova Spinazzola fa propria la finale play-off del girone A di Promozione pugliese. Niente da fare per il giovane e sorprendente Lucera di mister Costanzo Palmieri che chiude la stagione con l'onore delle armi. Perché arrivare a un passo dalla possibilità del ripescaggio in Eccellenza non era affatto pronosticabile a inizio campionato. Eppure i lucerini sono stati capaci di stupire con una rosa piena di under, di giovani calciatori di prospettiva che faranno sicuramente gola a tanti nel calciomercato estivo, anche in categorie superiori. Ora, però, bisognerà ripartire con rinnovato entusiasmo e cercando il più possibilie di blindare la rosa di quest'anno, anche se non sarà facile trattenere molti dei "ragazzi terribili" protagonisti in casacca albiceleste. Primo tra tutti il fenomenale Oscar Mawa.