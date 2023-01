Vince la Nuova Daunia, pareggia il Real San Giovanni

Una doppietta di Simone Carella, ex Pietramontecorvino, basta alla Nuova Daunia di mister Lannunziata per battere di misura, 2-1, la Virtus San Ferdinando. Il Real San Giovanni di mister Pollino, invece, impatta tra le mura amiche contro il Bitritto Norba in quello che era un autentico scontro diretto in chiave salvezza. Termina uno pari con i padroni di casa che si portano in vantaggio prima di essere agguantati dai baresi.

All'esito dei risultati odierni, la Nuova Daunia si porta a 24 punti in classifica assieme al Levante Azzurro, tre in meno del Virtus San Ferdinando che, al momento, è in zona play-off. Il Real San Giovanni agguanta a quota 13 il Capurso, oggi sconfitto in casa dal Mola, ma, di fatto, continua ad occupare il terzultimo posto in graduatoria.