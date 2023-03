Poker Nuova Daunia contro il Trani

Vittoria importante in ottica aggancio zona play-off per la Nuova Daunia di mister Lannunziata che batte 4-2 il Città di Trani al campo Figc del capoluogo dauno. Il primo tempo si chiude in equilibrio sul risultato di uno pari con rete dei padroni di casa siglata da Vallario e gol di Atif per i tranesi. Nella ripresa i foggiani dilagano con Carella, Buonuono e Santolupo. I tranesi riducono il gap con Calefato. In virtù di questa vittoria, i foggiani restano a ridosso della zona play-off a quota 37 punti. Quattro in meno del Levante Azzurro a due giornate dalla fine del campionato.