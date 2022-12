Doppio colpo per la Nuova Daunia

Doppio colpo in entrata per la Nuova Daunia che si assicura due elementi di esperienza e di categoria per impreziosire ulteriormente l'organico di mister Lannunziata che ben si sta comportando in Promozione Puglia girone A. Dal Foggia Incedit arriva il difensore Antonio Ciccarelli, da quattro stagioni con i "canarini", reduce però da un serio infortunio a inizio campionato. In carriera ha inoltre giocato con Barletta, Fasano, Casoli, Vultur Rionero, Celle San Vito, Gioventù Calcio Dauna, Monte Sant'Angelo, Ascoli Satriano e Sporting Apricena.

Dallo Stornarella in Prima Categoria arriva l'attaccante Gianfranco Caggianelli, classe 1990. Nella sua lunga carriera si è misurato anche in categorie superiori come la C1 e la "vecchia" C2. Ha vestito le casacche di Cerignola, Barletta, Brindisi, Neapolis, Libertas Molfetta, San Severo, Madrepietra Daunia, Ascoli Satriano, Real Siti e Sporting Donia.