Lucera forza 7. San Fedinando schiantato

Il Lucera schianta la Virtus San Ferdinando a suon di bel gioco e di gol che hanno indubbiamente deliziato gli spettatori del Comunale accorsi per l'esordio stagionale tra le mura amiche dei "leoni" di mister Costanzo Palmieri.

Al 14' il Lucera passa. Fa tutto Mawa: ben imbeccato da Pozzozengaro si presenta tutto solo davanti a Crisantemo ma angola troppo il tiro. Prima che però la sfera vada a morire oltre la linea di fondo è caparbio nel recuperarla e nel servire l'accorrente Clemente sulla sinistra che penetra in area e trafigge Crisantemo nell'angolino basso alla sua sinistra. Al 23' il San Ferdinando colpisce il palo: Loconte penetra da destra, salta un paio di avversari e mette al centro dove un difensore lucerino devia fortuitamente sul palo. Un minuto dopo è Caputo a provarci da lunga distanza e Carella si salva alla men peggio. Al 42' Loconte sfiora il palo alla destra di Carella dal limite dell'area.

Il Lucera raddoppia al primo della ripresa con Cocinelli che da fuori area infila all'angolino destro Crisantemo con la collaborazione del palo e dello stesso portiere sul cui volto carambola la palla dopo aver colpito il montante. Il tris arriva 60 secondi dopo con Balletta che scatta sulla linea del fuorigioco ben imbeccato da Pozzozengaro e trafigge Crisantemo. Al sesto c'è gloria anche per Pozzozengaro che firma il poker direttamente su calcio di punizione. All'ottavo è sempre Pozzozengaro a rendersi pericoloso ancora su punizione, ma stavolta Crisantemo si distende e riesce a repingere. Al decimo arriva la cinquina: Manna si invola sulla destra e passa a Rotoli che entra in area e dalla linea di fondo scarica sull'accorrente Mawa che deposita in fondo al sacco. Al 23' percussione di Mawa che parte da sinistra, si accentra e scarica dal limite ma la mira è imprecisa. Al 25' Caputo di testa e in tuffo buca Carella sfruttando un cross da sinistra. Al 27' arriva il sesto gol: ancora una volta Mawa viene innescato da un lancio lungo, stavolta di Pozzozengaro, ma al momento decisivo la sfera gli viene deviata sulla linea di fondo, la rincorre, la recupera ed è abile a scaricare al centro dove però c'è la gamba di Ronzino a deviare nella sua stessa porta. Al 31' è Clemente a servire da sinistra Costantino il cui tentativo tuttavia si spegne di poco alto sulla traversa. In pieno recupero ancora Oscar Mawa in gol, servito da destra da Clemente che supera il portiere e mette nelle condizioni l'ugandese di andare a segno.

Un risultato roboante figlio di una prestazioeìne eccezionale, specie nella ripresa. Il Lucera torna col vento in poppa e si appresta alla gara di ritorno di giovedì contro lo Sporting Apricena al Comunale col morale decisamente top.

LUCERA (4-3-3) - Carella (85' Piserchia), Manna, Botticelli, Colonna, Clemente; Rotoli (69' Costantino), Ricciardi, Cocinelli (65' Mininno); Pozzozengaro (80' Ventura), Balletta (74' Guascito), Mawa. In panchina: Croce, Lo Vasto, La Torre, Leccese. Allenatore: Costanzo Palmieri

VIRTUS SAN FERDINANDO - Crisantemo, Ronzino, Manco (58' Fois), Cartagine, Cafagna (55' Manosperti), Piazzolla, Quacquarelli (58' Manzo), Prasti (46' Nesta), Caputo, Loconte, Avella (74' Valentino). In panchina: Russo, Pedico, Papeo, Civita. Allenatore: Cosimo Sinisi

RETI - 14' Clemente, 46' Cocinelli, 47' Balletta, 51' Pozzozengaro, 55' Mawa (Lu); 70' Caputo (VSF); 72' aut.Ronzino, 94' Mawa (Lu)

Arbitro: Castro di Molfetta (Conversa e Maiorano di Bari). Ammoniti: Botticelli e Guascito (Lu), Nesta (VSF). Angoli 0-2 per il San Ferdinando. Recupero 4 minuti nel secondo tempo.