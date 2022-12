Trionfo Lucera: poker al San Ferdinando e terzo posto

Il 2022 del Lucera si chiude alla grande. Poker servito al San Ferdinando al Comunale e terzo posto solitario in classifica a quota 27 punti, tre in meno dello Spinazzola. La Virtus Mola a 35 è praticamente in fuga, invece. Mister Palmieri e il "diggì" Ciampi possono ritenersi oltremodo soddisfatti per aver saputo finora costruire un progetto giovane ma di qualità. Senza spese folli (come Spinazzola e Mola) ma sapendo scegliere sapientemente under di valore in giro per la Capitanata.

È Lucera spettacolo che celebra la quinta vittoria consecutiva al giro di boa e la tripletta italiana di Oscar Mawa, ugandese classe 2005. Numeri da capogiro, per un gruppo ricostruito da zero quest’estate e con l’età media più bassa in assoluto dei vari campionati dilettantistici, che giorno dopo giorno trova consensi e sempre più consapevolezza dei propri mezzi. Ancora privo di capitan Gallo, il Lucera parte col piede sull’acceleratore e subito regala emozioni: Manna a Grasso, che controlla e allarga per Ventura, palla a lato; pochi secondi dopo il gol del vantaggio con Oscar Mawa che si inserisce da destra in velocità e scarica di destro in rete. Il Lucera cerca coralità e fraseggio ed in almeno due occasioni crea tutti i presupposti per raddoppiare come al 26’, quando al termine di una bella giocata, Ventura è troppo altruista e cerca il compagno in piena area. Il raddoppio è nell’aria e puntuale arriva alla mezz’ora: Oscar sfrutta il lavoro di Grasso e si catapulta a destra, svernicia il difensore e realizza la sua doppietta personale. Sul finale Di Canio pesca Manna, di prima al centro dove Oscar viene anticipato di un soffio. Anche nella ripresa c’è una sola squadra in campo ed è il Lucera, che dopo 2’ fa il terzo: Oscar come un falco si lancia su un pallone vagante, mette a sedere Vurchio e sigla la sua tripletta, all’esordio. E pallone a casa. Al 14’ con tre gol avanti, i biancocelesti hanno un calo di concentrazione fatale che regala speranza agli ospiti grazie al gol di Storelli, che dal limite accorcia le distanze. Ma i leoni rialzano subito la testa puntando sul solito fraseggio, vanno vicini al gol con Pozzozengaro e Mawa e lo trovano nel finale grazie allo scatenato ugandese, che mette le basi per la rete di Grasso che chiude definitivamente il match. C’è tempo anche per l’esordio tra i pali di Daniele Barbaro, classe 2007, prodotto del vivaio biancoceleste.

LUCERA - Leccese (47’st Barbaro); Manna, Colonna, Lo Vasto (18’st Della Dalia), Clemente (45’st Mazzacano); Di Canio, Prudente, Ventura; Pozzozengaro (25’st Venuti), Grasso, Mawa. In panchina: Albanese, Croce, Botticelli, Conte. Allenatore: Costanzo Palmieri

VIRTUS SAN FERDINANDO - Vurchio, Losapio (1’st Giannotti), Lombardi; Patruno, Storelli, Compierchio; Peres (34’st Floris), Garbetta (8’st Di Francesco), Pugliese, Bruno (18’pt Casto), Nesta.In panchina Salvo, Andriani. Allenatore: Michele Schiavone

Arbitro : Francesco Cipriani di Bari (assistenti Garofalo-Colapinto)

RETI - 10’pt, 31’pt e 2’st Mawa (L), 14’st Storelli (V), 36’st Grasso (L)

Ammoniti: Pugliese, Garbetta (V); Prudente (L)

Note: Cielo coperto, terreno in sintetico. Osservato 1’ di silenzio in memoria di Sinisa Mihajlovic. Spettatori 250 circa. Angoli 5-1. Recupero: 4’pt, 4’st.