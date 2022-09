Lucera sprecone contro la Virtus Palese che resta in 9

Rimandato l’appuntamento con la vittoria per il Lucera di mister Palmieri. Sul sintetico di Candela (ancora indisponibile il Comunale di Lucera) i biancocelesti impattano con la Virtus Palese, che termina la gara in nove uomini, in un match sfortunato, giocato ad una porta ma senza fortuna.

Un solo punto, dunque, il primo dopo due giornate in cui il Lucera evidenza una gran mole di gioco, crea tante occasioni da rete ma non riesce a segnare, peccando di cattiveria e precisione sotto rete.

La gara parte in salita per i leoni: lancio lungo a scavalcare il centrocampo di Dascoli, Miccoli controlla spalle alla porta e scarica su Terrone, che angola la sfera e supera Di Michele.

Il gol subìto scuote i lucerini che iniziano a giocare, svegliati da Pozzozengaro con un tiro dal limite. Poco dopo è Gallo a divorarsi un gol a pochi metri dalla porta: azione da sinistra, controllo e tiro forte ma centrale, che esalta il portiere ospite.

Al 34’ il meritato pareggio: Mengoni allarga a sinistra su Di Canio che in due tocchi serve sulla corsa Manna, l’esterno apparecchia di prima per Pozzozengaro che di prima insacca.

Gli svevi spingono: Gallo in verticale per Mengoni, conclusione non precisa e sul finale di primo tempo gran tiro di Prudente, di poco a lato.

Nella ripresa sale in cattedra Di Canio: prima serve Pozzozengaro che si divora clamorosamente il pareggio a due metri dalla porta e poco dopo si mette in proprio con un tiro a giro, Rana risponde in angolo. Al 21’ Mengoni si inserisce in modo perfetto tra le maglie avversarie e conclude: respinge il portiere in uscita. Si gioca ad una porta, lo sanno anche Palombino e Pozzozengaro che provano a raddoppiare, ma senza riuscirci.

LUCERA - Di Michele; Venuti (37’st Salvatore), Croce, Colonna, Manna; Gallo, Prudente (24’st Mazzacano), Mengoni; Pozzozengaro, Di Canio, Giannini (14’st Palombino). In panchina: Sperling, Bonabitacola, Bianco, De Sandoli, Frazzano, Lopez. Allenatore: Costanzo Palmieri

VIRTUS PALESE - Rana, Dascoli, Losacco (23’st Zedginidze); Faliero, Amoruso, Guercio; Ricci, Terrevoli (11’st Souii), Terrone (30’st Sedicina), Morea (31’pt Zonno), Miccoli (48’st Fama). In panchina: Sblendorio, Loseto, Dimita, Colaianni. Allenatore: Benedetto Columbo

Arbitro Luca Petruzzella di Molfetta (assistenti Innamorato-Carracci)

RETI - 2’pt Terrone (VP), 34’pt Pozzozengaro (Lu)

Ammoniti: Di Canio, Manna, Croce, Palombino, Pozzozengaro (Lu); Amoruso, Zonno, Losacco (VP)

Espulsi: 14’pt Amoruso (VP) per gioco pericoloso, 33’st Zonno (VP) per doppia ammonizione

Note: Pioggia battente, terreno in sintetico. Angoli 8-1 per il Lucera. Recupero: 3’pt, 4’st