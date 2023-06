Secondo rinnovo in casa Lucera

Giovanni Clemente, esterno sinistro di difesa classe 2002, è il secondo calciatore a rinnovare con il Lucera per la prossima stagione. Per lui, nella seconda parte dello scorso campionato, nove presenze con i lucerini in Promozione Puglia girone A, dopo aver iniziato il torneo in Eccellenza molisana con il Pietramontecorvino, squadra con cui è andato a segno una volta. Cresciuto nel Foggia, ha giocato in Eccellenza con l'Orta Nova nel 2019/2020 mettendo a referto dieci presenze, prima di passare proprio al Lucera con cui ha collezionato due apparizioni nel 2020/2021 e 21 presenze con due marcature in quella successiva, sempre in Promozione.