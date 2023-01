Lucera di misura. Terzo posto conquistato

Vince con merito il Lucera di mister Palmieri, che conquista il settimo risultato utile consecutivo grazie all’ottavo centro in campionato di David Pozzozengaro, abile a far crollare il castello rutiglianese nei minuti finali di una gara stregata, ampiamente dominata da Gallo e company che però non concretizzano la miriade di azioni-gol costruite, soprattutto nel primo tempo. Nei primi 25 di gara c’è una sola squadra in campo ed è il Lucera: subito Prudente imbuca per Di Canio, che cerca di piazzarla invece di calciare forte e consente al portiere di respingere; dopo è ancora Di Canio a servire Manna, che tira di prima intenzione ma svirgola malamente. È un assedio e Pozzozengaro al 9’ calcia addosso al portiere da posizione invitante, dopo 2’ Manna lancia Oscar, grande stop dell’ugandese ma il pallonetto termina di poco alto ed ancora Pozzozengaro dal limite, botta centrale respinta da Maggio. I leoni sono aggressivi, al 28’ Di Canio dentro per Oscar anticipato di un soffio al momento del tiro e dopo 1’ conclude centrale. Assedio che sbatte sul palo, come la conclusione dal limite di Di Canio a portiere battuto. Nel secondo tempo, i padroni di casa si ripresentano senza Di Canio (dentro Cocinelli, classe 2005), nel frattempo Pozzozengaro dalla distanza, palla a lato. La Rutiglianese vuole difendere il risultato, ma resta in dieci ed il Lucera ci prova in tutti i modi a sbloccare un match che sembra stregato; al 34’ ci prova proprio il debuttante Cocinelli, all’esordio in biancoceleste, autore di una gran giocata ma è bravo il portiere ospite a negargli il gol. La tensione però aumenta, la Rutiglianese spezza di continuo il gioco per guadagnare tempo mentre i leoni attaccano cercando il fraseggio palla a terra, insistendo sul lato sinistro dove Cocinelli e Venuti si scambiano spesso creando superiorità. E dopo tanto attaccare, il muro ospite crolla al primo dei 6’ di recupero concessi dall'arbitro, quando Pozzozengaro si inventa un parabola mancina dal limite che si insacca all’incrocio dei pali e fa esplodere la meritata gioia del Comunale.

LUCERA - Di Michele, Manna, Clemente (27’st Venuti); Gallo (14’st Grasso), Botticelli, Colonna; Pozzozengaro (47’st Mazzacano), Ventura, Mawa, Prudente, Di Canio (1’st Cocinelli). In panchina: Leccese, Della Dalia, Lo Vasto, Costantino, Conte. Allenatore: Costanzo Palmieri

RINASCITA RUTIGLIANESE - Maggio, Triozzi, Valenzano; D’Addabbo, Gernone, Lopez; Pentrelli, Addriso (31’st Magistro), Serio (12’st Minervino), Falotico (27’st Didonna), Satalino (47’st Navarra). In panchina: Pagano, Ferrara, Napoleone, Ballabene, Limitone. Allenatore: Francesco Caracciolese

Arbitro: Simone Raffaele Liegi di Barletta (assistenti Gugliotta-Carpentiere)

RETI - 46’st Pozzozengaro

Ammoniti: Lopez, Valenzano, Satalino, Falotico, Pentrelli (R); Di Canio, Pozzozengaro (L)

Espulsi: Al 26’st Valenzano (R) per doppia ammonizione

Note: Giornata fredda, terreno in sintetico. Spettatori 150 circa. Angoli 10-2. Recupero: 1’pt, 6’st.