Tris Lucera al Real San Giovanni

Tre gol, tre punti e terzo posto per il Lucera, che supera non con estrema facilità il Real San Giovanni nel fortino Comunale, a due giornate dal termine della regular season. Il San Giovanni (con ben sette under in campo) non rischia nulla, giocando basso e cercando di limitare il raggio d’azione del Lucera, padrone del campo ma poco incisivo in avanti fino al 21’: inserimento di Gallo sulla destra che serve Grasso, colpo di tacco “alla Crespo” sul primo palo del centravanti cerignolano e rete numero 8 in campionato. I biancocelesti hanno il pallino del gioco in mano ma si fermano davanti al muro biancorosso; così al 39’ Cocinelli ci prova da fuori area, palla di poco alta ed al 44’ occasione su punizione di Prudente, ma alta. La ripresa si apre con il Lucera a caccia del secondo gol ed il Real San Giovanni che timidamente prova ad impensierire De Michele. Pozzozengaro si accende ed al 20’ ci prova dal limite, palla di pochissimo alta sulla traversa con deviazione non vista. Al 24’ rigore per il Lucera: avvia l’azione Pozzozengaro, poi uno due Grasso-Prudente-Grasso che conclude a rete, sulla linea Cavorsi respinge ma con le mani, secondo l’arbitro che espelle il difensore e concede il rigore ai leoni: dal dischetto però Pozzozengaro si fa ipnotizzare da Stefanicchio, protagonista anche al 27’ con una gran parata con respinta in angolo sul tiro a giro, sempre del numero 7. La pressione lucerina porta i risultati sperati grazie ad Oscar Mawa, che nel giro di due minuti chiude la pratica: al 29’ con un pallonetto (da lancio lungo di Cocinelli) ed al 31’ sfruttando un tiro rimpallato da calcio d’angolo.

?????? ??????: Di Michele, Manna (42’st Venuti), Cocinelli; Gallo, Botticelli, Colonna; Pozzozengaro (38’st Curci), Ventura (42’st Costantino), Grasso (33’st Frazzano), Prudente, Mawa (33’st Di Canio). In panchina. Leccese, Croce, Clemente, Adbulwahid. Allenatore: Costanzo Palmieri

???? ??? ????????: Stefanicchio, Pazienza, Cocomazzi (39’st Scirpoli); Zoccano, Cavorsi, Mangiacotti; Urbano (11’st Petruccelli), Cristofaro (33’st P. Pollino), Russo (33’st Pompilio), Bruno (29’st De Nittis), Grifa. In panchina. Biancofiore, Puzzolante, Cisternino, Ricciardi. Allenatore: Salvatore Pollino

???????: Alessandro Visani di Foggia (Lamacchia-Piciaccia)

?????????: 21’pt Grasso, 29’st e 31’st Mawa

????????: Pozzozengaro (L); Cristofaro (S)

???????: Al 24’st Cavorsi (S) per fallo di mano da ultimo uomo

????: Giornata soleggiata e ventilata, terreno in sintetico. Spettatori 100 circa. Angoli 4-1. Recupero: 0’pt, 4’st.