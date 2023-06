Il Lucera premia un suo ex giocatore

Non solo Mamadi Beyai e Oscar Mawa. Il Lucera sforna talenti non dimentica di rinsaldare il legame con loro. E stasera toccherà a Kenneth Mamah Obinna, attaccante nigeriano classe 1998 che ha realizzato cinque gol (conditi da tre assist) in 28 presenze in questa stagione con la maglia della squadra turca del Goztepe. In precedenza, due stagioni al Varese in Serie D. Nell'edizione 2021/2022, 32 presenze e 14 gol in campionato più una in Coppa Italia di categoria. Nel 2020/2021, 14 presenze. Fu lanciato dai lucerini in Promozione nella stagione 2019/2020. Per lui, alle 20, una una cerimonia di premiazione “per la straordinaria carriera e i risultati ottenuti fino ad oggi nel panorama calcistico, dal primo tesseramento in Italia con il Lucera Calcio all’approdo nel Goztepe, squadra di Serie B in Turchia”.

All’evento, organizzato dal Lucera Calcio, prenderà parte l’intera dirigenza del club albiceleste tra cui il socio Antonio Dell’Aquila; il direttore tecnico, Pietro Maiellaro; l’amministratore delegato, Antonio Di Caterina; il direttore sportivo Eligio Casiere; l’allenatore Costanzo Palmieri. Parteciperà inoltre il Sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta.