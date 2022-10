Il Lucera torna a casa e blocca la Nuova Spinazzola

Si respira una bell’atmosfera al Comunale per il ritorno nella propria casa del Lucera, dopo quasi tre mesi di trasferte forzate e non, che davanti ai propri tifosi dà vita ad una gara bella, intensa, ricca di azioni ed emozioni che stimolano i meritati applausi del pubblico presente. Un pareggio importante, quello maturato quest’oggi, contro una delle squadre più attrezzate ed organizzate del campionato, nonostante le occasioni più nitide siano state di marca biancoceleste. L’impatto con la propria tana per i "leoni", vuoi anche per l’emozione, non è dei migliori. Dopo pochi minuti Venuti sbaglia l’appoggio, palla buona per Ariani ma è attento Di Michele in uscita. Poi la lunga interruzione (circa 30 minuti) dovuta all’infortunio occorso a Fernandez, costretto ad andar via in ambulanza (grave infortunio al gomito). I lucerini ci tengono a far bene, fanno gioco e passano: Di Canio dalla lunetta, palla a Mengoni che nell’area piccola controlla spalle alla porta ed al volo insacca. Lo Spinazzola aumenta la pressione nel finale di primo tempo costringendo il Lucera nella propria area, guadagnandosi tre corner consecutivi. Dall’ultimo dei tre trova la giocata che porta al pareggio: palla rimpallata dalla difesa, tiro “sporco” di Ariani dal limite deviato dal nuovo entrato Ieva che tocca quanto basta per beffare Di Michele. È una bella partita, il Lucera gioca palla a terra e risponde con Manna che di testa (da corner) va vicinissimo al gol, palla di poco a lato. La ripresa inizia a tambur battente e Di Canio, idolo di casa, al 10’ ha la palla buona per segnare ma si perde sul più bello; capovolgimento di fronte e occasionissima per gli ospiti, palla a lato. Al 21’ combinazione spettacolare Gallo-Mengoni-Gallo, sfera rasoterra per Frazzano anticipato di un soffio dal portiere. Il Lucera spinge sull’acceleratore alla ricerca del gol ed alla mezz’ora, con l’uomo in più (doppio giallo ad Ariani), arriva l’occasione più grossa dell’intera gara: capitan Gallo scappa sul filo del fuorigioco, si presenta a tu per tu col portiere, tenta un pallonetto ma spreca tutto. I biancocelesti non si scoraggiano e provano ancora a rendersi pericolosi con Di Canio e Grasso, prima dell’ultimo brivido (punizione insidiosa di Ladogana) sventato da Di Michele nei cinque minuti di recupero.

LUCERA - Di Michele; Venuti, Colonna, Croce (40’st Albanese), Manna (29’st Lo Vasto); Gallo, Prudente (18’st Grasso), Mengoni; Pozzozengaro (33’st Salvatore), Giannini (9’st Frazzano), Di Canio. In panchiba: Sperling, Mazzacano, Bianco, Bonabitacola. Allenatore: Costanzo Palmieri

NUOVA SPINAZZOLA - Lagreca, Magnifico, Calamita; Forenza (35’st Liso), Losappio (1’st Riondino), Ludovico; Zingaro (24’st Prasti), Pol Hurtado, Fernandez (10’pt Ieva), Ladogana, Ariani. In panchina: Bajo, Destino, Silvestri, Campanale. Allenatore: Giuseppe Scaringella

Arbitro: Marco Saverio Racanelli di Bari (assistenti Mazzarelli-Pizzuto)

RETI - 13’pt Mengoni (Lu) 32’pt Ieva (NS)

Ammoniti: Croce, Pozzozengaro, Di Canio, Prudente (Lu); Forenza, Ariani, Pol Hurtado, Liso (NS)

Espulso: al 28’st Ariani (NS) per doppia ammonizione

NOTE - iornata estiva, terreno in sintetico. Gara sospesa per più di mezz’ora per l’infortunio occorso ad un calciatore della Nuova Spinazzola. Spettatori 250 circa. Angoli 4-6. Recupero: 2’pt, 5’st.