Lucera: arriva il mister per la juniores

Sarà Giuseppe Totaro a guidare l'Under 19 del Lucera nella prossima stagione. L'esperto tecnico lucerino ha iniziato sua carriera da allenatore nel settore giovanile biancoceleste guidando prima la categoria Giovanissimi e poi quella Allievi nell'era Pitta per otto stagioni. Successivamente ha allenato Biccari, Polisportiva Gambatesa, Riccia, Polisportiva Fortore e Ascoli Satriano. Per lui anche una stagione da mister dell'Under 19 del Pietramontecorvino.

In prima squadra si registra il rinnovo col centrocampista Francesco Costantino, classe 2005, già in biancoceleste da inizio 2023 dopo essere arrivato dal settore giovanile del Cerignola. A giorni sarà inoltre ufficializzato un nuovo colpo di mercato in attacco. Si tratta di un 2002 ugandese che, si spera, possa ricalcare le gesta del suo connazionale, Oscar Mawa, passato al settore giovanile della Lucchese dopo aver ottimamente impressionato in albiceleste nella seconda parte dell'ultimo torneo di Promozione Puglia girone A.