Lucera: tris di conferme in società

Il Lucera riparte dalle fondamenta. E dopo aver provveduto a confermare mister Palmieri in panchina, è passato ai quadri dirigenziali dove, nelle ultime ore, si sono registrate altre tre conferme. A partite da quella di Antonio Dell'Aquila, dal 2016 alla guida del progetto calcistico lucerino, che proseguirà ad essere il massimo dirigente del club. "Continuerò nel mio impegno verso questi colori perché il Lucera per me è più di una semplice squadra di calcio - afferma il presidente - Cercheremo di regalare al popolo lucerino quante più gioie possibili. Sarà un Lucera degno di questo nome".

Confermato anche Pietro Maiellaro, nome forte del calcio italiano negli anni Ottanta e Novanta (fantasista, da calciatore, di Lucera, Avellino, Varese, Taranto, Bari, Fiorentina, Venezia, Cosenza, Palermo, Tigres, Benevento e Campobasso), che ricoprirà il ruolo di direttore tecnico e responsabile dell'area scouting.

Conferma anche per Eligio Casiere, al Lucera fin dal 2014, nel ruolo di direttore sportivo. "Sono orgoglioso di proseguire questo progetto per il nono anno consecutivo - afferma il "diesse" albiceleste - Lo stemma del Lucera mi è cucito addosso e sono fiero di rappresentarlo su tutti i campi pugliesi. Ora è tempo di pianificare bene la prossima stagione. Creeremo una squadra che faccia divertire il pubblico e ci toglieremo tante soddisfazioni".