Prima conferma nella rosa del Lucera

Vincenzo Manna, difensore classe 2002, 24 presenze e un gol con la casacca del Lucera nell'ultimo campionato di Promozione Puglia girone A, è il primo calciatore confermato dalla società federiciana e sarà a disposizione di mister Costanzo Palmieri per la seconda stagione consevutiva. In precedenza, ha collezionato 22 presenze in Eccellenza pugliese con il Manfredonia e altre dieci apparizioni, spalmate su due due stagioni, con il Team Orta Nova, sempre in Eccellenza Puglia girone A.