Lucera: terza conferma in difesa

Terza conferma nel pacchetto difensivo del Lucera. Dopo Manna e Clemente, ha rinnovato anche Giuseppe Botticelli, classe 2003, con l'albiceleste a partire dalla seconda metà dell'ultima stagione dove ha collezionato undici presenze in Promozione Puglia girone A. Il centrale classe 2003 cresciuto nel Foggia, infatti, aveva iniziato lo scorso campionato in Eccellenza pugliese con il San Severo mettendo a referto due apparizioni. A proposito di conferme, nelle prossime ore il club lucerino dovrebbe ufficializzare anche il rinnovo con il portiere classe 2004 Francesco Leccese.

Di certo, il progetto del Lucera resterà votato alla "linea verde", alla scoperta e al lancio di calciatori under da far crescere sotto la guida di mister Palmieri. Esperimento ampiamente riuscito nell'ultimo torneo di Promozione che ha visto i "leoni" arrendersi solo alla Nuova Spinazzola in finale play-off.

Intanto si registra una ulteriore conferma nello staff. Rinnovato il rapporto con Pio Maceria, responsabile del settore giovanile.