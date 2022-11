Il Lucera cala il tris

Riscatto immediato per il Lucera, che davanti ai propri tifosi regola con tre gol la pratica Capurso e torna ad esultare, mettendo in cascina punti importanti in chiave salvezza. Una vittoria importante e necessaria, che regala sicurezza e consapevolezza a Gallo e company. I biancocelesti di Palmieri appaiono meno brillanti del solito, vuoi anche le diverse defezioni in rosa (assenti Pozzozengaro, Croce, Venuti, Salvatore e con Di Canio e Mengoni non al meglio) ma più attenti e concreti, come al 22’ quando il colpo da biliardo sul primo palo di Prudente orta in vantaggio il Lucera. Break Capurso al 34’ con Lepore, che tenta l’eurogol ma Di Michele è attento. Il gol sblocca i "leoni" che sul finale di primo tempo raddoppiano: palla pennellata sul secondo palo dove sbuca Colonna che sigla il suo primo gol in biancoceleste. Ad inizio ripresa il Lucera ha la palla per chiudere la contesa ma Di Canio, a tu per tu col portiere, conclude clamorosamente a lato. In campo c’è una sola squadra ed al 19’ arriva anche la gloria personale per il lucerino Manna: top, controllo e tiro al volo che si insacca sotto la traversa. La gara è ormai in archivio e nel frattempo Frazzano, solo davanti al portiere, fa tutto bene tranne la conclusione. Negli ultimi minuti di gioco spazio anche per Ramunno e Sciotti, ragazzi della Under 19 biancoceleste ed è proprio quest’ultimo a creare l’occasione per Gallo, l’ultima del match, ma il tocco morbido del capitano lambisce la traversa. Dopo 5’ di recupero, finisce con il Lucera sotto il settore a ricevere gli applausi dai propri tifosi, finalmente di nuovo sugli spalti del Comunale.

LUCERA - Di Michele, Manna, Albanese (44’st Sciotti); Gallo, Colonna, Lo Vasto; Di Canio (34’st Bonabitacola), Conte (10’st Frazzano), Grasso (44’st Ramunno), Prudente, Mengoni (40’st Mazzacano). In panchina: Sperling, Bianco, Cognetti, Carrozza. Allenatore: Costanzo Palmieri

CAPURSO - Leuci, Carella, Casamassima (40’st Giannini); Valente (32’st Piarulli), Giliberti (28’st Bellomo), Renna; Cava (18’st Milano), G. Armenise, Lepore, Monacelli (25’st Lacitignola), M. Armenise. In panchina: Rutigliano, Scalera, Lofano, Di Carlo. Allenatore: Domenico Casamassima

Arbitro: Pietro Dicorato di Barletta (Nero-Garofalo)

RETI - 22’pt Prudente, 45’pt Colonna, 19’st Manna

Ammoniti: Gallo, Di Canio (L); Milano (C)

Note: Giornata fredda, terreno in sintetico. Spettatori 150 circa. Angoli 0-1. Recupero: 1’pt, 5’st.