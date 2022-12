Lucera: tornano due difensori

Giovanni Clemente, classe 2002, e Antonio Della Dalia, classe 2003, sono i primi due colpi di mercato del sorprendente Lucera di mister Costanzo Palmieri. Per entrambi i difensori si tratta di un ritorno perché hanno vestito la casacca biancoceleste nella passata stagione con Di Flumeri in panchina. Il tecnico, che nelle ultime ore ha firmato per l'Orta Nova, aveva portato in dote i due esterni di difesa al Pietramontecorvino (assieme agli esperti De Rita e Balletta) in Eccellenza molisana prima di dimettersi nei giorni scorsi.