Altre due conferme per il Lucera

Erano già presenti al raduno della squadra lunedì al Comunale. Ovvia la loro conferma. E proprio in queste ore il Lucera ha ufficializzato il rinnovo con il difensore classe 1992 Matteo Colonna e con il centrocampista classe 2001 Giuseppe Ventura, due pilastri dell'albiceleste della passata stagione. Colonna ha collezionato 24 presenze e un gol mentre Ventura 12 presenze nella seconda parte della passata stagione di Promozione Puglia girone A. Il difensore è cresciuto nel Cerignola e in carriera ha indossato le casacche di Top Player Minervino, Celle San Vito, Bisaccese, Artemisium, Venosa, Real Siti (56 presenz e due gol dal 2018 al 2020), Stornarella e Orta Nova. E proprio dall'Orta Nova, dove aveva messo insieme 6 presenze in Eccellenza, era stato prelevato il centrocampista nel corso del mercato di riparazione. Cresciuto nella Juventus San Michele, ha giocato anche con San Severo, Orta Nova (36 presenze in due stagioni e mezza) e Sporting Apricena.