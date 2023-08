Conferma in difesa per il Lucera. In arrivo almeno due sorprese

Il Lucera chiude numericamente il pacchetto arretrato con il rinnovo di Gianluca Lo Vasto, classe 1997, presente sin dal primo giorno di preparazione agli ordini di mister Palmieri. Nella passata stagione per lui dieci presenze e una carriera fin qui sviluppatasi interamente in Capitanata con le casacche di Atletico Foggia, Atletico Orta Nova, Foggia Incedit, Castelluccio, Sporting Apricena, Orta Nova e Troia.

Il mercato dei lucerini, tuttavia, non è ancora concluso perché servono elementi sia a centrocampo che in attacco. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci almeno due sorprese in attacco. Così come sembra imminente l'annuncio di un centrocampista.

Domenica 3 settembre alle 15:30 ci sarà l'esordio in Coppa Italia di categoria al Madrepietra Stadium di Apricena contro lo Sporting e il Lucera dovrebbe presentarsi all'appuntamento a ranghi completi.