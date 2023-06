Un portiere under rinnova col Lucera

Prosegue la propria avventura con il Lucera un altro under. Si tratta del portiere Francesco Leccese, classe 2004, cresciuto nel Foggia e arrivato tra i "leoni" nel corso del mercato di riparazione invernale dopo aver iniziato la stagione in Eccellenza molisana col Pietramontecorvino (dove era stato portato dall'attuale "addì" Antonio Di Caterina che lo ha poi voluto anche in albiceleste). Ha difeso la porta lucerina in tre circostanze essendo il secondo di Di Michele, guardiapali più esperto ma infortunatosi nel finale di stagione.