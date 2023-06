Lucera: rinnova il bomber

Il Lucera conferma uno dei calciatori che meglio si sono espressi nella passata stagione sotto la guida di mister Palmieri. David Pozzozengaro, attaccante classe 2001, ha rinnovato il rapporto con la società albiceleste. Il suo rendimento, nel torneo di Promozione Puglia girone A, parla chiaro: 13 gol messi a segno in 18 presenze che ne hanno fatto il capocannoniere dei "leoni". In carriera, dopo essere cresciuto nelle giovanili di Foggia, Audace Cerignola e Atletico Vieste, ha giocato con Real Siti e Orta Nova in Eccellenza (sette presenze complessive) prima di fare ritorno al Real Siti, sempre in Eccellenza, nella stagione 2021/2022, dove ha iniziato a giocare con più continuità (17 apparizioni e una rete). Poi l'esplosione a Lucera nella passata stagione.