Un ex giovanili del Foggia per la difesa del Lucera

Sfumato il sogno del ripescaggio in Eccellenza, il Lucera prosegue dritto per la propria strada. La squadra è già al lavoro con mister Palmieri da lunedì 31 luglio al Comunale. Una rosa in larga parte già pronta ai nastri di partenza del prossimo girone A di Promozione pugliese e che si presenterà alla città martedì 22 agosto. Nel frattempo, l'albiceleste prosegue a puntellare un organico a cui manca davvero pochissimo per essere al completo. Dalle giovanili del Foggia è arrivato il difensore classe 2006 Gabriele Ventura, cresciuto nella Juventus San Michele. Inoltre, nelle scorse ore, è stato ufficializzato il rinnovo con Francesco Affatato che guiderà l'Under 17.