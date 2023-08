Lucera: arriva un under tra i pali

Il Lucera prosegue con la "linea verde" e ufficializza Claudio Corcelli tra i pali, classe 2007, proveniente dalla Juventus San Michele e cresciuto anche nel Foggia. Saluta, invece, il compagno di reparto Francesco Leccese che passa alla Savignanese in prestito. Infine, al raduno dei "leoni" ieri al Comunale, c'era anche Daniele Barbaro, altro guardiapali del 2007 che ha esordito in albiceleste nella passata stagione e che nelle scorse settimane era stato in prova alla Lucchese. Ora pare abbia attirato l'attenzione del Gubbio, sempre in Serie C.