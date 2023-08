Un centrocampista ex Primavera del Foggia per il Lucera

Altro colpo del Lucera che ufficializza l'ingaggio del centrocampista classe 2004 Alessandro Rotoli, nella passata stagione con la Primavera del Foggia e più volte convocato in prima squadra. Un colpo importante per il club biancoceleste che si assicura le prestazioni di un elemento che ha fatto tutta la trafila in rossonero, disputando i campionati dall'Under 14 fino alla Primavera. Nella passata stagione ha figurato non poche volte in panchina in occasione delle sfide disputate in Serie C dai Satanelli.

Intanto, domani 1 settembre, primo raduno per le categorie Under 17 e Under 14 rivolto ai nati negli anni 2007/08/09/10/11 che andranno a far parte dei rispettivi gruppi. Appuntamento allo Stadio "Comunale" di Lucera alle 18:15. Per candidarsi: 329 8746247 (Pio Maceria)