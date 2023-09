Tris di colpi per il Lucera

Il Lucera fa sul serio e non lascia nulla di intentato. La sconfitta di domenica scorsa a Trani e l'infortunio a capitan Gallo non hanno demoralizzato l'ambiente che punta al salto di categoria. Plastica dimostrazione sono i tre colpi di mercato piazzati nella giornata di ieri, ultimo giorno utile per gli scambi prima che si possa pescare solo tra gli svincolati fino a dicembre.

Il colpaccio è indubbiamente quello di Gabriele Mininno a centrocampo, proveniente dal Foggia con cui ha svolto la preparazione precampionato. Classe 2003, nella passata stagione ha giocato in Serie D. Prima nel Barletta (tre presenze nel girone H di Serie D), poi nel Follonica Gavorrano (6 presenze nel girone E di Serie D). Il suo esordio tra i "grandi", è avvenuto nella stagione 2021/2022 con 15 presenze nella Pianese nel girone E di Serie D. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha collezionato anche 6 presenze e due gol contro Benevento e Crotone con l'Under 17 nel 2018/2019, quando i dauni erano in Serie B.

Altro volto nuovo in mediana è quello di Alessio La Torre, classe 2004, proveniente dal Foggia Incedit con cui ha esordito in Eccellenza Puglia girone A nella passata stagione. Muove i primi passi nella Juventus San Michele per poi passare nei settori giovanili dell'Atletico Foggia e della Cosmano Sport. Poi due stagioni con la maglia del Pontedera disputando il campionato Primavera e anche la Viareggio Cup nel 2021/2022.

Tra i pali, infine, è arrivato Andrea Mascolo. Classe 2002, cresciuto nel Foggia, ha giocato nell'Under 17 2018/2019 (assieme a Mininno) collezionando nove presenze. Nel 2021/2022 ha esordito in Eccellenza Puglia girone A difendendo la porta del Manfredonia in 22 occasioni. Nella passta stagione ha vinto l'Eccllenza Abruzzo con L'Aquila disputando 12 partite. Quest'estate era passato al Casalbordino, sempre in Eccellenza abruzzese, prima del nuovo accordo con il Lucera.