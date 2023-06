Lucera sforna talenti. Adesso tocca a Oscar Mawa affacciarsi al grande calcio

La scorsa estate, l'attaccante Mamadi Beyai, classe 2007, quattro presenze e una rete nell'ultimo scorcio della stagione 2021/2022 in Promozione Puglia girone A con la casacca del Lucera, aveva iniziato il suo sogno di calciatore nel settore giovanile della Ternana, in Serie B. Che a differenza del Foggia, incapace da anni di costruire un settore giovanile degno di tal nome e che funzioni, se lo è accaparrato. Adesso tocca alla Lucchese, in Serie C, accaparrarsi un altro talento sfornato in questa stagione dell'albiceleste lucerina. Oscar Mawa, attaccante ugandese classe 2005, preso a dicembre 2022 dal Villa Jogo e già nel giro della Nazionale del suo Paese, inizierà il suo percorso nelle giovanili dei rossoneri di Toscana. Ottimo il suo rendimento con 9 gol in 11 presenze al Lucera nella seconda parte dell'ultimo campionato di Promozione. Uno che ha spostato gli equilibri nella rosa a disposizione di mister Costanzo Palmieri, che con i giovani ha sempre fatto un ottimo lavoro.

"Puntiamo sui giovani perché ci crediamo, non perché ce lo impongono le regole sugli under - commenta Antonio Dell'Aquila, presidente del Lucera - Del resto, a livello dilettantistico, è la strada da seguire per progetti che siano economicamente sostenibili. Troppo spesso, ancora oggi, molte società arrivano al tracollo perché non possono certamente permettersi di garantire lauti guadagni ai "senior". Bisogna saper fare autogestione, spendere sulla base di ciò che si guadagna, mai fare il passo più lungo della gamba. E' un po' come nel mondo delle imprese: l'Italia è fatta in larga parte di piccole e medie imprese. Nel calcio è esattamente la stessa cosa. Poche sono le realtà che possono permettersi spese folli. E, per la verità, se guardiamo alla Serie A, sono ormai più le squadre in mano a proprietà straniere che italiane. Senza dimenticare la fatica che fanno i settori giovanili a far emergere elementi comunque validi, troppo spesso tarpati da scelte tecniche delle società che puntanto sul, presunto, sicuro affidamento. Si è perso il coraggio di rischiare. Noi, già dalla passata stagione, lo abbiamo fatto affidando la panchina del Lucera a un allenatore che ha sempre lavorato bene con i giovani e puntando massicciamente su una rosa della coseiddetta "generazione zeta" (i nati dal 2000 in poi). Siamo arrivati in finale play-off e potremmo anche giocarci la carta ripescaggio in Eccellenza", conclude Dell'Aquila.

"Non è un caso che le prime conferme che abbiamo ufficializzato - spiega l'amministratore delegato Antonio Di Caterina - sono quelle di calciatori come Manna e Clemente, classe 2002; Botticelli del 2003 e Croce del 2005. E altre ne arriveranno nei prossimi giorni. Siamo certi che con mister Palmieri e larga parte della sorprendente squadra della passata stagione, ci toglieremo grosse soddisfazioni anche nel prossimo campionato, a prescindere dalla categoria in cui ci misureremo".

Intanto prosegue la campagna rafforzamento dello staff societario: Antonello Abbattista sarà addetto stampa del club; Daria Carchia responsabile commerciale e marketing; Pasquale Cannizzo dirigente e Lello Spagnuolo segretario del settore giovanile del Lucera.