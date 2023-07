Al via la nuova stagione del Lucera

Partita ufficialmente questo pomeriggio alle 17 al Comunale la stagione 2023/2024 del Lucera Calcio. Agli ordini del confermatissimo mister Costanzo Palmieri, una pattuglia già assortita di calciatori che faranno parte della squadra albiceleste impegnata nel torneo di Promozione Puglia girone A che prenderà il via domenica 10 settembre (Coppa Italia fissata, invece, domenica 3 settembre). Entusiasmo nel gruppo squadra, nello staff tecnico e nella dirigenza, tutti presenti allo stadio di via Indipendenza. In attesa di conoscere l’esito della domanda di ripescaggio in Eccellenza (per la quale è stata depositata anche regolare domanda di iscrizione), il club lucerino si è mosso per tempo e con oculatezza sul mercato, andando innanzitutto a confermare larga parte della rosa protagonista dei risultati sorprendenti ottenuti nella passata stagione.

Alcune novità dell’ultim’ora riguardanti la rosa del Lucera, sono quelle relative alla presenza dei portieri classe 2007 Daniele Barbaro (richiesto da un club di Serie C) e Claudio Corcelli, entrambi prodotti della Juniores. Francesco Leccese, altro portiere classe 2004, è invece passato in prestito alla Savignanese. In difesa c’è la conferma dell’esperto Matteo Colonna, classe 1992, mentre per il classe 1997 Gianluca Lo Vasto si chiuderà a giorni. Sempre nel pacchetto arretrato c’è Gabriele Ventura, classe 2006, proveniente dal settore giovanile del Foggia. A centrocampo, infine, confermato anche Giuseppe Ventura, classe 2001, arrivato nel mercato invernale della passata stagione dall’Orta Nova.

Di seguito l’elenco dei calciatori che hanno iniziato quest’oggi la preparazione precampionato sotto la guida di mister Costanzo Palmieri

PORTIERI

Daniele Barbaro (Confermato – 2007)

Fabrizio Carella (Proveniente dal Foggia Incedit – 2003)

Claudio Corcelli (Cresciuto nella società – 2007)

DIFENSORI

Giuseppe Botticelli (Confermato – 2003)

Giovanni Clemente (Confermato 2002)

Pasquale Cocinelli (Confermato – 2005)

Matteo Colonna (Confermato – 1992)

Andrea Croce (Confermato – 2005)

Gianluca Lo Vasto (Confermato – 1997)

Vincenzo Manna (Confermato – 2002)

Gabriele Ventura (Proveniente dal Foggia - 2006)

CENTROCAMPISTI

Francesco Costantino (Confermato – 2005)

Simone Di Canio (Confermato – 2003)

Davide Gallo (Confermato – 2000)

Simone Ricciardi (Proveniente dal Foggia Incedit – 1997)

Giuseppe Ventura (Confermato – 2001)

ATTACCANTI

Luigi Balletta (Proveniente dal Pietramontecorvino – 1994)

Antonio Checchia (Proveniente dal Biccari – 1998)

Ronald Innocent Media (Proveniente dall’Arua Hill – 2002)

David Pozzozengaro (Confermato – 2001)