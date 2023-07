Lucera: conferma di qualità a centrocampo

Altra conferma in casa Lucera (e sono 9) che rinnova con un altro elemento ineterssante della passata stagione. Simone Di Canio, centrocampista classe 2003, proseguirà la propria avventura in albiceleste. Nell'ultimo torneo di Promozione Puglia girone A, ha collezionato 21 presenze e due gol. Cresciuto nelle giovanili del Foggia (con una breve parentesi alla Viterbese), il trequartista ha esordito in Eccellenza pugliese con il Manfredonia nella stagione 2021/2022 mettendo insieme otto apparizioni prima di passare, la scorsa estate, alla corte di mister Palmieri.