La fortuna aiuta gli audaci: Lucera di misura sul Bitritto Norba

Il Lucera batte di misura il Bitritto Norba per 2-1 al Comunale in una gara dai due volti: primo tempo di gran gioco, come sempre, anche se è mancata lucidità nell'ultimo passaggio; ripresa caratterizzata da maggior imprecisione generale. Ma ci può stare, specie se quando non arriva la precisione ci pensa la fortuna. Il "leoni" di mister Palmieri schierano dal primo minuto Marco Prudente, talentuoso centrocampista classe 2002, tornato in albiceleste dopo un inizio di stagione a Canosa prima e San Severo poi (dal quale si è svincolato assieme a tutti i componenti della rosa giallogranata nei giorni scorsi).

Al terzo Mawa si trova tra i piedi un pallone ottimo davanti al portiere ma cincischia e perde l'attimo. Al quinto Lucera in vantaggio: Pozzozengaro recupera palla sulla mediana, ne scaturisce un capovolgimento di fronte che si conclude con una palla servita al numero 9 che entra in area da destra e trafigge Doronzo. All'11' risposta del Bitritto con Strambelli che calcia al volo un pallone proveniente da cross lungo da sinistra ma la sfera termina sull'esterno della rete. Al 14' Balletta sfiora il raddoppio: azione che si svolge sull'asse Cocinelli-Mawa, palla nell'area piccola dove è pronto il numero 9 che, però, non riesce a dare il giro giusto alla palla che sfiora soltanto l'incrocio alla sinistra di Doronzo. Al 17' Mawa a tu per tu con Doronzo calcia tra le sue braccia. Al 28' bel fraseggio Mawa-Balletta con palla che arriva tra i piedi di Pozzozengaro che manda di pochissimo a lato. Al 33' Balletta a colpo sicuro su assist di Cocinelli ma Danisi ci mette una pezza. Sul susseguente corner, straordinari per Doronzo che devia sopra la traversa l'inzuccata di Botticelli. Al 37' tipica azione alla Pozzozengaro: parte da destra, si accentra e scarica ma il tiro è troppo centrale e Doronzo blocca senza patemi. Al 41' Lieggi pericoloso per il Bitritto ma il suo tentativo in area piccola termina a fil di palo.

Nella ripresa, all'ottavo, Balletta prova dalla distanza e chiama Doronzo alla deviazione decisiva. Al 29' Doronzo provvidenziale in uscita su Pozzozengaro lanciato da Innocent. Al 77' il Lucera raddoppia con Pozzozengaro, direttamente su punizione: la palla sbatte sul palo, colpisce la schiena di Doronzo e si infila alle sue spalle. Inutili le proteste di Doronzo che si becca anche il giallo. All'80' il Bitritto Norba accorcia la distanze con Lepore che approfitta di un malinteso difensivo lucerina. All'82 ci prova Ventura e fa la barba al palo calciando dal vertice sinistro dell'area di rigore. All'83' Eramo pericoloso per gli ospiti ma Carella blocca il suo diagonale. Al 92' sventola di Cocinelli ma Doronzo devia in corner.

Domenica prossima trasferta alle 11 a Bisceglie contro il Don Uva.

LUCERA (4-3-3) - Carella, Manna (80' Clemente), Botticelli, Colonna, Cocinelli; Mininno (71' Rotoli), Ricciardi, Prudente (55' Giu.Ventura); Pozzozengaro (83' Iddi), Balletta (61' Innocent), Mawa. In panchina: Piserchia, Costantino, Croce, Gab.Ventura. Allenatore: Costanzo Palmieri

BITRITTO NORBA - Doronzo, Eramo, Daddabbo, Mosaico (50' Cfarku), Danisi, Vernice, Strambelli (78' Logrieco), Evangelista (71' Laraspata), Patruno (46' Lepore), Lieggi (46' Miccoli), Ferro. In panchina: Rutigliano, Grandolfo, Rizza, Tanzella. Allenatore: Paolo De Francesco

RETI - 5' Balletta, 77' Pozzozengaro (Lu); 80' Lepore (Bi)

NOTE - Arbitro Albano di Taranto. Angoli 8-1 per il Lucera. Ammoniti: Prudente, Innocent, Mininno (Lu); Doronzo, Laraspata (Bi). Recupero 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nel secondo tempo.