Il Lucera conquista un punto in 10

Pari e patta tra Lucera e Atletico Acquaviva, squadra esperta e ben messa in campo, che porta a casa un punto al termine di una gara complessivamente ben giocata dai biancocelesti, condizionata dal "caldo" d'ottobre tipico di Foggia e dall’uomo in meno nell’ultima mezz’ora finale che ha però evidenziato lo spirito di sacrificio dei ragazzi terribili di mister Palmieri, ancora privo di Venuti e Giannini.

I "leoni", autori di un buon primo tempo, cercano di imporre il gioco con vivacità e fraseggio, le solite armi. E dopo 18’ lo spunto di Lopez (classe 2005) manda in tilt il diretto avversario e serve Di Canio: tiro allontanato sui piedi di Manna, che dalla distanza ci prova ma viene fermato dal portiere degli ospiti, che rispondono poco dopo (24’) con la conclusione di Gernone.

La gara è bella, il Lucera manovra palla a terra ed alla mezz’ora è un bel botta e risposta: occasione per i lucerini con l’azione personale di Grasso, gran sinistro e Marchitelli si rifugia in angolo. Mentre al 35’ Guglielmi (Atletico) approfitta di un buco a sinistra e costringe all'uscita Di Michele.

Nella ripresa il caldo si fa sentire e cala la lucidità in campo; l’Acquaviva sfiora il vantaggio al 10’ con la punizione dell’evergreen Genchi, che centra il palo su punizione.

Il Lucera può far male ma si complica la vita al 18’ con il doppio giallo sventolato a Prudente, che confonde per qualche minuto i padroni di casa. Ed infatti al 22’ vanno sotto: azione sviluppata da sinistra, palla dentro per Capozzo che in pallonetto supera Di Michele nonostante le veementi proteste dei biancocelesti: il pallone, spazzato poi da Mengoni, pare non abbia completamente varcato la linea.

I biancocelesti si riorganizzano e dopo due minuti pareggiano i conti: lancio in profondità per Salvatore che approfitta di un errore degli avversari, va via sulla destra e infila il portiere ospite in uscita, mettendo le cose a posto.

Al 27’ Gernone colpisce il palo pieno dal limite per gli ospiti. Alla distanza, però, l’uomo in meno si fa sentire, nonostante le corse “tuttocampo” di Manna e Mengoni e dopo 4’ di recupero, termina un match bello e combattuto, ma leale.

LUCERA - Di Michele; Manna, Croce, Colonna, Mengoni; Gallo, Prudente, Di Canio (22’st Albanese); Pozzozengaro (30’st Mazzacano), Grasso (16’st Salvatore), Lopez (16’st Palombino). In panchina: Sperling, Bianco, Lo Vasto, Bonabitacola, Frazzano. Allenatore: Costanzo Palmieri

ATLETICO ACQUAVIVA - Marchitelli, Santoro, Elia; Cannone, Difino, Binetti; Guglielmi, Gernone, Genchi, Lenoci (38’st Proscia), Dentico (15’st Capozzo). In panchina: Lovecchio, Casucci, Laserra, Antonelli, Pesce, Farella F., Farella P. Allenatore: Raffaele Buccolieri

Arbitro: Marcello D’Aulisa di Barletta (Lanubile-Spinelli)

Reti: 22’st Capozzo (A), 24’st Salvatore (L)

Ammoniti: Elia, Dentico (A); Di Canio, Prudente, Manna, Grasso (L)

Espulso: 18’st Prudente (L) per doppia ammonizione

Note: giornata molto calda, terreno in sintetico. Spettatori 200 circa. Angoli 6-3. Recupero: 1’pt, 4’st.