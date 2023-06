Il Lucera ha un nuovo amministratore delegato

Lo avevamo anticipato qualche giorno fa e oggi giunge l'ufficialità. Il Lucera Calcio annuncia, a decorrere dal prossimo primo luglio, la nomina di ??????? ?? ???????? come nuovo Amministratore Delegato del club per la stagione sportiva 2023/2024.

Laureato in Scienze Motorie ed iscritto all'albo dei Direttori Sportivi - LND, per il 28enne lucerino si tratta di un ritorno alle origini dopo aver lavorato con i colori biancocelesti dal 2014 al 2020, prima di approdare per due stagioni al San Severo Calcio, compagine di Eccellenza. Per lui esperienze anche con il Pietramontecorvino, nel campionato di Eccellenza molisana, e nel Settore Giovanile del Calcio Foggia 1920. Ora il ritorno a Lucera, dove tutto ha avuto inizio, per scrivere insieme un nuovo capitolo della storia.

Intanto, nelle scorse ore, sono state ufficializzate altre due conferme nello staff lucerino. Si tratta di Davide Pellegrino, cameraman e fotografo ufficiale dei lucerini e Antonio Bottone, magazziniere.