Promozione: sconfitte esterne per Nuova Daunia e Real San Giovanni

Seconda di ritorno e inizio 2023 negativo per la Nuova Daunia e per il Real San Giovanni. I foggiani escono sconfitti dalla trasferta contro il Levante Azzurro per 2-0 mentre i garganici perdono di misura per 2-1 sul campo dell'Atletico Acquaviva. In classifica i dauni restano in zona tranquilla a quota 21 mentre la squadra della città di San Pio è terzultima a quota 12, un solo punto in meno rispetto al Capurso, attualmente fuori dalla zona play-out.

In Eccellenza molisana crollo del Pietramontecorvino che perde addirittura 7-0 contro l'Aurora Alto Casertano di Nicola Mancino. Con 15 punti in classifica, i rossoneri dei Monti Dauni sono ad un solo punto sopra la zona play-out.