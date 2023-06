Altre due conferme per l'Heraclea

Altre due conferme in casa Heraclea che inizia a muoversi a tambur battente in vista del prossimo campionato di Promozione campana. A disposizione di mister Augelli ci saranno due dei protagonisti dell'ultimo torneo di Prima Categoria, entrambi difensori.

Il primo è Filippo Caruso, classe 1996, arrivato nella sessione di mercato invernale dal San Severo, in Eccellenza, dove aveva disputato nove incontri prima di mettere a segno ben 6 gol con la casacca amaranto. Cresciuto nel Barletta, ha esordito con la casacca della Gioventù Calcio Dauna nel 2014/2015 mettendo insieme 30 presenze e due reti. Poi la militanza di lungo corso con l'Atletico Vieste dal 2015 al 2022 per quasi 170 presenze e 14 gol. Per lui anche una parentesi al Molfetta (quattro apparizioni) nel 2020/2021 prima di ritornare tra i viestani.

Il secondo è Gaetano Cignarale, classe 1994, tre gol nelle ultime due stagioni con la squadra di Candela e con esperienze nel La Rocca e, anche nel suo caso, con l'Atletico Vieste.