Un attaccante di grande esperienza rinnova con l'Heraclea

L'Heraclea non rinuncia a puntare nemmeno all'esperienza. Francesco D'Innocenzo, 42 anni a febbraio prossimo, continuerà a vestire la casacca amaranto anche in Promozione. Nell'ultimo torneo di Prima Categoria, vinto dalla squadra di Candela, ha bucato le porte avversarie in cinque occasioni. La sua permanenza è quindi anche un segnale positivo perché in questi campionati, dove larga parte delle squadre si affidano ai cosiddetti "under", c'è sempre bisogno di uomini d'esperienza in campo e nello spogliatoio, capaci di far maturare i tanti ragazzi che sperano di emergere e di lanciarsi nel calcio che conta.