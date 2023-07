Heraclea: rinnova un attaccante

Decima conferma in casa Heraclea. Anche Christian Santoro, attaccante classe 2002, continuerà a vestire amaranto nel prossio campionato di Promozione campana. Nell'ultimo torneo di Prima Categoria ha messo a segno cinque gol. Il suo nome si aggiunge a quelli di Tucci, Caruso, Cignarale, Fares, Petrillo, Caivano, Ceglia, Compierchio e D'Innocenzo, protagonisti della promozione. Adesso si attendono, però, i primi colpi in entrara per l'ambizioso club di Candela del tandem Casillo-Devitto.