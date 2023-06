Un under promettente rinnova con l'Heraclea

Il progetto Heraclea si basa anche sulla crescita dei propri giovani provenienti dal settore giovanile. Alessandro Fares è il primo confermato del parco under. Difensore classe 2005, è partito dai primi calci della Maroso Candela e, nella passata stagione, ha vissuto la sua prima esperienza nella prima squadra che è stata molto positiva. Chiamato in causa da titolare o a partita in corso, si è fatto sempre trovare pronto facendosi notare per il suo temperamento. Mister Compierchio lo ha modellato in Prima Categoria e adesso è pronto anche per giocare in Promozione agli ordini di mister Paolo Augelli.