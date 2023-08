Colpaccio in attacco per l'Heraclea

Il tandem Casillo-Devitto regala ai tifosi dell'Heraclea il colpaccio di mercato. Si tratta di Vito Falconieri, attaccante classe 1986 con un passato in Serie A e B con Catania, Ascoli e Crotone. Nell'ultima stagione ha giocato in Eccellenza Puglia girone B al Gallipoli prima ((5 presenze) e al Novoli poi (10 presenze e 4 gol). Cresciuto nel Torino, nella sua lunghissima carriera ha giocato in tutte le categorie dalla massima serie alle "premier league" regionali. Casale, Montichiari, Brindisi, Gela, Catanzaro, Reggiana, Taranto, L'Aquila, Gubbio, Pavia, Satarcangelo, Alto Vicentino, Grosseto, San Severo, Lentigione, Spoleto, Corato, Anconitana, Mola e Martina le altre squadre in cui ha militato.